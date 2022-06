Notícia em Inglaterra: proposta de 58 milhões na mesa do Manchester City

Arsenal terá feito avanços firmes para contratar Gabriel Jesus.

O interesse do Arsenal em Gabriel Jesus tem sido noticiado, mas de Inglaterra chegam agora informações que dão conta de avanços concretos por parte dos "gunners". Gary Jacob, jornalista do "The Times", garante que o clube londrino fez uma proposta no valor de 58 milhões de euros ao Manchester City.

Gabriel Jesus, 25 anos, é um dos jogadores tidos como transferíveis pelo campeão inglês, que em 2022/23 passará a contar com Erling Haaland nas fileiras.

O internacional brasileiro chegou a Manchester na temporada 2016/17, depois de dar nas vistas ao serviço do Palmeiras. Na época atual fez 13 golos marcados em 41 jogos, longe dos números de 2019/20, quando protagonizou 23 remates certeiros.