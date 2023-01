Notícia em Inglaterra: Pochettino à espera de chicotada no Chelsea

Técnico argentino pode ser a solução dos blues, que apostaram em Potter no início da época, mas que começam a perder a paciência perante tantos maus resultados

Mauricio Pochettino está à espera de nova mudança de treinador no Chelsea. A notícia é da imprensa inglesa, nesta quarta-feira.

Os blues podem aproveitar a reabertura do mercado e a entrada de uma série de novos jogadores, com João Félix à cabeça, para abdicarem de Potter, cada vez mais pressionado pelos maus resultados.

De acordo com o The Sun, o técnico argentino, que está sem trabalho desde a saída do PSG, encara com bons olhos um regresso à Premier League e a Londres, depois da aventura bem-sucedida no Tottenham.