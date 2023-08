Notícia em Inglaterra: Manchester City aceita proposta do Al Nassr

Aymeric Laporte pode reforçar o plantel de Luís Castro e juntar-se a Ronaldo.

No dia seguinte à confirmação de Neymar como reforço do Al Hilal, treinado por Jesus, surge mais um nome com peso ao futebol da Arábia Saudita. Segundo escreve esta quarta-feira o The Athletic, o Manchester City aceitou uma oferta do Al Nassr por Aymeric Laporte.

O central de 29 anos estará recetivo a uma mudança para o mais badalado campeonato asiático e reforçar o plantel que tem Luís Castro como treinador e Cristiano Ronaldo como grande estrela.

Laporte, internacional espanhol, tem contrato com o campeão inglês e europeu até 2025. Representa os citizens desde 2017/18, após dar nas vistas ao serviço do Athletic Bilbao.