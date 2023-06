Notícia em Inglaterra: Guardiola já definiu data para deixar o Manchester City

Guardiola com o troféu da Liga dos Campeões

Atual contrato é válido até 2025 e o treinador não terá intenção de renovar.

Pep Guardiola liderou o Manchester City à conquista do primeiro título na Champions e em Inglaterra apontam uma data para a saída do treinador. Segundo escreve o The Guardian, o treinador espanhol tem nos planos deixar o cargo em 2025, quando termina o atual vínculo que o liga aos citizens.

Guardiola renovou no passado mês de novembro e cumpriu a sétima temporada em Inglaterra, onde conquistou cinco campeonatos, duas Taças, quatro Taças da Liga e duas Supertaças.

Iniciou a carreira de treinador no Barcelona, onde marcou uma era, e passou ainda pelo banco do Bayern de Munique.