Notícia em Inglaterra: Enrique cai e Chelsea reduz lista final

Espanhol não deverá assumir o cargo de treinador dos blues na próxima temporada. Pode, ainda assim, terminar na Premier, uma vez que é pretendido pelo Tottenham. Pochettino e Nagelsmann são os favoritos

Luis Enrique não deverá ser o treinador do Chelsea na próxima temporada. Apontado a Stamford Bridge, o espanhol já foi preterido pelos responsáveis blues, que estreitaram a lista final para dois nomes.

Segundo o The Telegraph, a direção dos blues não encara Enrique como candidato, depois de várias reuniões entre as duas partes. O espanhol era bem visto, falou várias vezes com os responsáveis do clube londrino, mas não impressionou.

Assim, de acordo com o mesmo diário, o treinador do Chelsea da próxima temporada deverá ser um entre dois nomes: Julian Nagelsmann e Mauricio Pochettino. Os dois impressionaram nas reuniões, ainda que o alemão parta ligeiramente à frente.

A porta da Premier League é que pode não ficar totalmente fechada para Luis Enrique. O Tottenham continua interessado no espanhol e, curiosamente, também já foi associado aos dois técnicos que o rival da cidade de Londres mais pretende.