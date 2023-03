Notícia em Inglaterra: diretor do Liverpool a caminho do Ajax

Julian Ward, que ocupa o lugar de diretor desportivo dos reds desde o último verão, deve rumar a Amesterdão

O Ajax vai receber um reforço vindo dos gabinetes de Anfield. Julian Ward, diretor desportivo do Liverpool desde o passado verão, já terá dado o sim ao clube de Amesterdão.

De acordo com o Daily Mirror, o Ajax quer fazer uma reestruturação e apostar forte no mercado, depois de uma época marcada pela irregularidade, em que nem a hegemonia nos Países Baixos parece garantida.

Apesar de estar no lugar de diretor desportivo do Liverpool há pouco tempo, Ward trabalhou de perto com o anterior dono do lugar, sendo uma peça importante nos vários títulos ganhos pela equipa de Jurgen Klopp, nos últimos anos.