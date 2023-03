Notícia em Inglaterra: custo de Jude Bellingham deixa Liverpool de pé atrás

De acordo com o jornal The Athletic, os reds não estão dispostos a competirem com o Real Madrid e Manchester City pela contratação do médio inglês do Dortmund, que se prevê muito dispendiosa.

Grande estrela do Dortmund, Jude Bellingham tem visto o seu futuro ser disputado principalmente pelo Real Madrid, Manchester City e Liverpool mas, de acordo com o jornal The Athletic, os reds estão de pé atrás em relação à contratação do médio inglês, que se prevê muito dispendiosa.

Conscientes de que os merengues e os citizens têm uma disponibilidade financeira que não se compara à sua, o Liverpool não estará disposto a "abrir os cordões à bolsa" num só jogador no próximo verão, cenário que torna a sua vinda para Anfield muito mais improvável.

Aos 19 anos e com apenas mais um ano de contrato com os alemães, Bellingham é um dos jogadores mais apetecíveis no próximo mercado de verão. Na presente temporada, soma dez golos e seis assistências em 34 partidas disputadas.