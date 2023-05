PSG suspende Messi por duas semanas devido a viagem não autorizada

RMC Sport e L'Équipe avançam que o astro argentino falhará os dois próximos jogos do PSG

É notícia em França: o PSG decidiu mesmo castigar Lionel Messi por ter viajado sem autorização para a Arábia Saudita. De acordo com a RMC Sport e o L'Équipe, o astro argentino foi suspenso por duas semanas pelo emblema parisiense.

O jogador viajou sem autorização do clube, na qualidade de embaixador de turismo do país árabe, e falhou o treino de segunda-feira do PSG, que terá sido agendado por Christophe Galtier à última hora, quando Messi já tinha tudo programado para ir à Arábia Saudita.

A situação surge numa altura conturbada e de crise de resultados do emblema francês, agravada com a eliminação da Liga dos Campeões e mais recentemente com a derrota caseira com o modesto Lorient, por 3-1.

Messi irá assim falhar os dois próximos jogos do PSG, contra o Troyes, no domingo, e contra o Ajaccio, dia 13 de maio.