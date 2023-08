Notícia em França: PSG aciona cláusula de rescisão de Dembélé

De acordo com o L'Équipe, o campeão francês ativou a cláusula de 50 milhões de euros que estava válida até dia 31 de julho, tendo agora cinco dias para fechar o negócio com o Barcelona, que deverá exigir um pagamento adicional em prestações.

O jornal L'Équipe avança esta terça-feira que o PSG ativou a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros de Ousmane Dembélé, extremo do Barcelona, que estava válida até 31 de julho, por via de uma carta à LaLiga em que anunciou a sua vontade e a do jogador em completar a transferência.

A partir desta terça-feira, a cláusula de Dembélé sobe para 100 milhões, mas o campeão francês terá frisado que não pretende acioná-la por esse valor, mas sim pelo anterior, sendo que a carta foi enviada no último dia de julho.

Desta forma, o PSG terá agora cinco dias para finalizar as negociações com o Barcelona, que deverá pedir um pagamento adicional, pago em prestações, que irá fazer com que a operação ultrapasse os tais 50 milhões.

Ainda assim, restam dúvidas quanto à legalidade da carta enviada pelo PSG, pelo que o clube poderá vir a ter de pagar mesmo 100 milhões para contar com o extremo de 26 anos.

Contratado em 2017 ao Dortmund, Ousmane Dembélé representa o Barcelona há seis temporadas, tendo registado oito golos e nove assistências em 35 jogos disputados em 2022/23, em que se sagrou campeão espanhol.