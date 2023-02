Notícia em França: mais uma renúncia na vice-campeã do Mundo

Central do Manchester United tem apenas 29 anos, mas deve dizer já adeus à seleção francesa. Leva 93 internacionalizações com Les Blues

Raphael Varane deve dizer adeus à seleção francesa. O central do Manchester United terá renunciado à equipa do seu país.

De acordo com o Le Parisien, a decisão deve passar a ser oficial nos próximos tempos, com o jogador de 29 anos a imitar Hugo Lloris e a deixar a seleção vice-campeã do Mundo.

Com 93 internacionalizações e cinco golos, Raphael Varane foi campeão do Mundo pela seleção francesa no ano de 2018, na Rússia. No Catar, foi peça fundamental, mas, como todos os colegas, caiu no jogo decisivo, diante da Argentina.