Notícia em França e Espanha: Messi já tomou uma decisão quanto ao futuro

Craque argentino terá chegado a um acordo para renovar com o PSG. Duração do novo vínculo ainda não é conhecido.

Eleito o melhor jogador do Mundial, no qual liderou a Argentina ao título, Lionel Messi parece ter o futuro próximo resolvido, segundo garantem esta quarta-feira o Le Parisien, de França, e o jornal espanhol As. De acordo com as informações, o astro já tomou a decisão de renovar contrato com o PSG, não se sabendo, até ao momento, a duração do novo vínculo, ainda por oficializar.

O atual contrato de Messi, de 35 anos, termina no final da corrente temporada. O jogador chegou a Paris na época passada, contabilizando 11 golos e 14 assistências em 34 jogos, números que já atingiu em 2022/23 em apenas 19 encontros: 12 remates certeiros e 14 passes para golo.

Neste mês de dezembro, Nasser Al-Khelaifi, líder do PSG, garantiu que Messi estava totalmente feliz em França e deixou para depois do Mundial novidades quanto a uma eventual renovação, que parece, então, estar iminente.