Notícia em França: divórcio entre PSG e Pochettino está iminente e será milionário

Mauricio Pochettino não convenceu no PSG

Treinador não irá continuar no cargo na próxima temporada.

Mauricio Pochettino sagrou-se campeão francês ao comando do PSG, mas isso de pouco vale ao treinador. A imprensa francesa insiste que o treinador argentino está de saída do clube, com o nome de Zidane a ser mencionado como estando na linha da frente.

Segundo o "Le Parisien", o treinador, que tem mais uma temporada de contrato e, ao que tudo indica, também não terá grande vontade de continuar no cargo, terá direito a uma indemnização de 15 milhões de euros.

Pochettino, 50 anos, chegou ao clube na passada temporada. Apesar do título de campeão, falhou a conquista da Champions esta época, depois de ser eliminado pelo Real Madrid nos oitavos de final.