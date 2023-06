Notícia em Espanha: Neymar está disponível para regressar ao Barcelona

Jogador do PSG pode funcionar como recompensa para os catalães, que perderam Messi para a MLS

Ainda a viver horas de desilusão, depois da confirmação da ida de Messi para a MLS e para o Inter Miami, o Barcelona pode trabalhar num outro regresso importante em 2023/2024, o de Neymar.

Segundo o jornal Sport, o internacional brasileiro está disponível para regressar a Camp Nou, onde foi feliz e importante, entre 2013 e 2017, como demonstram os muitos títulos conquistados, os 186 jogos e os 105 golos.

Para o PSG, a saída de Neymar não é assim tão dramática. Os parisienses querem um projeto encabeçado por Mbappé para a próxima temporada.

Apesar de ter contrato com o PSG até 2025, Neymar tem sido muitas vezes apontado à saída, até pelos próprios adeptos do clube parisiense, que não têm gostado do comportamento do brasileiro.