Notícia em Espanha: Koundé quer sair do Barcelona

Defesa francês não está contente com o seu papel dentro da equipa. Catalães, surpreendidos, só aceitam propostas a partir dos 80 milhões

A época ainda não acabou e o diário Sport apresentou, esta quarta-feira, uma manchete impactante. Jules Koundé quer abandonar o Barcelona no final da presente temporada.

Descontente com o papel dentro da equipa, jogando quase sempre de lateral, em detrimento da posição de origem, central, Koundé já terá pedido ao Barcelona que não colocasse um entrave a uma saída no próximo verão.

O Barcelona, surpreendido com a decisão do internacional francês, só aceita propostas a partir dos 80 milhões de euros. O jogador, recorde-se, custou 50 no passado verão, quando foi contratado ao Sevilha.

Apesar de estar a jogar num lugar que não é seu, de origem, Koundé tem sido um dos jogadores em quem Xavi tem confiado mais ao longo da temporada. O francês é o quarto elemento do plantel blaugrana com mais minutos, apenas atrás de Gavi, Lewandowski e Ter Stegen.