Notícia em Espanha: figura do Barcelona falha primeiro de três clássicos com o Real

Robert Lewandowski terá contraído lesão muscular na visita dos catalães ao terreno do Almería (1-0)

O Barcelona vai enfrentar o Real Madrid em três ocasiões nas próximas semanas. Ora, de acordo com a imprensa espanhola, Xavi já sabe que não poderá contar com Robert Lewandowski para o primeiro de três clássicos.

Segundo o Relevo, o avançado polaco contraiu uma lesão muscular na visita dos catalães ao terreno do Almería (1-0), que ditou a segunda derrota consecutiva do Barcelona, depois do desaire em Old Trafford.

Assim, Lewandowski falhará a primeira mão das meias-finais da Taça do Rei, podendo regressar a tempo do clássico referente ao campeonato, marcado para o próximo dia 19 de março, em Camp Nou.