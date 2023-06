Notícia em Espanha: Bellingham passou nos exames médicos

Médio inglês não tem qualquer problema relacionado com a lesão que sofreu no joelho. Anúncio oficial no Real Madrid não deve demorar muito tempo

Jude Bellingham já terá passado nos exames médicos para ser, oficialmente, jogador do Real Madrid.

O médio inglês, segundo o jornal AS, não tem qualquer problema relacionado com a lesão que o retirou da reta final da Bundesliga.

Passados os exames médicos, o médio estará muito próximo de ser anunciado como novo reforço dos merengues, depois de vários anos cumpridos na Bundesliga e no Dortmund.