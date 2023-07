Arda Guler já decidiu: prefere o Real Madrid ao Barcelona

Arda Guler com a camisola do Fenerbahçe

Deco foi à Turquia fechar para o Barcelona a contratação do prodígio do Fenerbahçe, mas os merengues não se resignaram a perder o jovem talentoso e contra-atacaram. Pagam valor acima da cláusula

Tudo indicava que Arda Guler ia ser jogador do Barcelona, depois de Deco ir à Turquia fechar a transferência e de Laporta o elogiar publicamente, mas afinal o seu destino deverá ser o arquirrival Real Madrid.

Em Espanha são vários os meios que dão conta do volte-face nas negociações.

O Real Madrid não se resignou simplesmente a perder o jovem prodígio do Fenerbahçe e contra-atacou com uma proposta que implica que Arda Guler fique de imediato no plantel merengue (o plano inicial era deixá-lo mais um ano no Fenerbahçe ou colocá-lo a rodar).

O Real Madrid pagará um valor acima da sua cláusula de 17,5 milhões de euros, nomeadamente 20 milhões.

O criativo canhoto de 18 anos anunciará o seu futuro em breve, mas tudo indica que vestirá de branco em 2023/24.

O Milan era outro dos clubes interessados.