Notícia em Espanha: Arábia Saudita desiste da organização do Mundial'2030

Notícia positiva para a candidatura encabeçada por Portugal, Espanha e Marrocos, que ganha mais probabilidades de acolher essa edição do Campeonato do Mundo.

O jornal Marca avança esta quinta-feira que a Arábia Saudita desistiu de acolher o Mundial'2030, uma notícia que coloca a candidatura tripartida de Portugal, Espanha e Marrocos como ainda mais perto de ser a escolhida para acolher essa edição do torneio.

De acordo com a fonte, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, esteve em contacto nas últimas horas com representantes da Grécia e Egito, com quem o país dividiu a candidatura, para os informar da sua desistência, motivada pela força do projeto português, espanhol e marroquino.

Assim sendo, resta apenas a candidatura sul-americana, que junta Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, como rival oficial de Portugal, Espanha e Marrocos na corrida ao Mundial'2030. Em setembro de 2024, será anunciada a proposta vencedora.