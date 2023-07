Notícia em Espanha: Ancelotti vai ser julgado por fraude fiscal

Caso remonta a 2014, altura em que o treinador do Real Madrid não declarou os direitos de imagem que recebia como parte do contrato com os merengues.

Carlo Ancellotti, treinador do Real Madrid, vai ser julgado em Espanha por fraude fiscal, após uma investigação do Ministério Público ter confirmado que não declarou os direitos de imagem que recebeu em 2014, quando atravessava a sua primeira passagem pelo comando técnico dos merengues, entre 2013 e 2015.

A informação chega do jornal El Mundo, que refere que o técnico italiano, de 64 anos, é acusado de não ter declarado 386.361 euros correspondentes a direitos de imagem previstos no seu contrato com o clube madrileno.

Perante os investigadores, Ancelotti admitiu a acusação mas atribuiu a culpa aos seus conselheiros fiscais naquele período, dizendo ser um resultado de má gestão da sua parte. Inicialmente, a investigação suspeitava de uma alegada segunda infração fiscal, relativa a 2015, mas acabou retirada.

O julgamento do caso deverá ter início em breve, esperando-se que o treinador receba uma multa superior ao valor não-declarado ao fisco espanhol.