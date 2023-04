Notícia em Espanha: Alex Telles poderá reencontrar-se com Ronaldo

Sem grande futuro no Sevilha e no Manchester United, o antigo lateral esquerdo do FC Porto interessa ao Al Nassr e poderá reencontrar-se com o avançado português, com quem coincidiu nos red devils.

Sem grandes motivos para sorrir neste empréstimo ao Sevilha, Alex Telles vai regressar ao Manchester United no final da época, mas não deverá ficar muito tempo, estando a ser associado este sábado pelo jornal espanhol AS ao Al Nassr, onde poderia reencontrar-se com Cristiano Ronaldo.

Com Marcos Acuna a ser o dono indiscutível da lateral esquerda do Sevilha e a dupla Luke Shaw e Tyrell Malacia a darem conta do recado em Old Trafford, o antigo lateral esquerdo do FC Porto, aos 30 anos, deverá procurar um novo destino no verão, tendo os sauditas no lote de interessados.

Resta saber se o internacional brasileiro está disposto a rumar a um campeonato menos mediático nesta fase da carreira, tento também como hipótese um regresso aos turcos do Galatasaray, que já representou entre 2013 e 2015.

Na presente temporada, Alex Telles soma três assistências em 31 partidas disputadas pelo Sevilha, tendo apenas mais um ano de contrato em Old Trafford.