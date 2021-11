Norwich ganhou pela primeira vez na época em novembro e... despediu treinador

Daniel Farke abandona comando técnico dos canários ao fim de quase quatro anos e meio de ligação

Daniel Farke já não é treinador do Norwich. O técnico alemão, que tem vivido um início de época muito complicado, foi afastado do comando da equipa poucas horas depois da primeira vitória na Premier, diante do Brentford.

Depois de 208 jogos realizados e de dois títulos de campeão do Championship, em 2019 e em 2021, Farke sai com o Norwich em último lugar, a cinco pontos dos lugares de salvação.

"Sei como o Daniel e a sua equipa estavam determinados a ter sucesso a este nível, mas sentimos que agora é o momento certo para uma mudança que nos dê a melhor oportunidade de manter o nosso estatuto de equipa da Premier League", disse Stuart Webber, diretor desportivo do clube.