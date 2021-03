Nolito devoto a Vigo: "Quero ficar até aos 39 anos"

Ex-Benfica teve uma extensão automática de contrato e pondera acabar a carreira no Celta

Por ter cumprido 60% dos jogos do Celta de Vigo, Nolito ativou o prolongamento do contrato por mais um ano. "Estou contente e feliz por estar mais um ano no Celta. Quero acabar bem a temporada, mas estou contente por mim e pela minha família com a oportunidade de jogar mais um ano em Vigo", disse o extremo espanhol.

Com 25 jogos e sete golos marcados, o criativo de 34 anos é das maiores figuras do clube, para onde foi transferido pelo Benfica em 2013, já depois de um ano e meio integrado no plantel encarnado. A somar a quinta temporada, dividida por dois períodos, em Vigo, já adianta que lá quer acabar a carreira: "A minha ambição é continuar mais tempo. Tenho 34 anos e não sei como estarei aos 37. Era bom continuar a jogar até aos 38 ou 39 anos. Trabalho dia a dia e estou muito feliz desde que voltei a Vigo. Se for possível termino a carreira no Celta."

Nolito jogou ainda uma época no Manchester City e duas e meia no Sevilha.