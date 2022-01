David Moyes, técnico do West Ham

Extremo, que tinha marcado, decidiu finalizar o lance de peito, mas a bola saiu por cima

O West Ham não conseguiu aproximar-se do Chelsea no terceiro posto da Premier League e perdeu, em casa, diante do Leeds, por 2-3.

O jogo ficou marcado por um falhanço incrível de Bowen, extremo dos hammers, que já tinha marcado e que, no último lance do jogo, atirou por cima, com a baliza praticamente aberta.