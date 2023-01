"No teu lugar suicidava-me": as mensagens que a mulher de Dani Alves tem recebido

Joana Sanz está a viver um período de luto devido ao falecimento da mãe e o caso com o ainda marido vai mexendo nas redes sociais

O caso de Dani Alves, detido devido a uma acusação de abuso sexual, continua a dar muito que falar. Desta vez, a mulher do brasileiro mostrou as mensagens de ódio que tem recebido nas redes sociais.

"O teu marido é um violador", "no teu lugar suicidava-me" ou "cúmplice de um violador" são algumas das palavras que Joan Sanz, de luto pelo falecimento da mãe, tem recebido nas suas redes sociais.

O lateral brasileiro, de 39 anos, está detido por suspeitas de agressão sexual. Os factos alegados terão ocorrido na noite de 30 para 31 de dezembro, numa discoteca de Barcelona, na qual Dani Alves terá agredido sexualmente uma mulher.

Dani Alves, que esteve no Mundial'2022, no Catar, viu o contrato rescindido com os mexicanos do Pumas e teve uma carreira de sucesso em Barcelona, onde passou alguns dias de férias em dezembro, após ter integrado a seleção brasileira que disputou o último Campeonato do Mundo.