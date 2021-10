No Teatro, um sonho para Salah: já é o africano com mais golos na Premier

Egípcio já tinha alcançado Drogba, mas, em Manchester, ultrapassou-o com distinção

Mohamed Salah continua a escrever páginas de história no Liverpool. O egípcio, figura da equipa de Klopp desde o momento em que aterrou em Anfield, já é o africano com mais golos na Premier League.

O extremo já tinha alcançado Didier Drogba na jornada anterior, mas, em Manchester, com os três golos na goleada por 0-5, ultrapassou o antigo jogador do Chelsea com distinção, contabilizando, neste momento, 107 tentos contra os 104 do anterior líder.

Salah, extremo, ultrapassou Drogba, avançado, em menos jogos. O jogador dos reds contabiliza 167 partidas na Premier League. O costa-marfinense fez 254 na sua passagem por Stamford Bridge.

Refira-se que Sadio Mané, o outro extremo do Liverpool, já chegou aos 100 golos na principal divisão do futebol inglês.