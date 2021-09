No regresso ao campeonato, Dínamo conquista vitória aos 98 minutos

Redação com Lusa

Triunfo sofrido da equipa de Mircea Lucescu no pós-Liga dos Campeões

O Dínamo de Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu hoje o Oleksandriya por 1-0, em jogo da oitava jornada da Liga ucraniana de futebol, graças a uma grande penalidade convertida ao oitavo minuto de descontos.

O castigo máximo foi apontado por Viktor Tsygankov, que, assim, impediu que os campeões ucranianos repetissem o nulo (0-0) averbado frente ao Benfica, na passada terça-feira, na estreia no Grupo E da liga milionária.

O Dinamo, que é a única equipa invicta na Ucrânia, somou a sétima vitória na competição e segue isolado no primeiro lugar, com 22 pontos, mais três do que Shakhtar Donetsk (19), segundo classificado, que hoje goleou por 5-0 o Mariupol.