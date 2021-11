"No Real Madrid era um grupo extraordinário, talvez o mais desconfortável fosse eu"

Em entrevista ao jornal "AS", Fernando Gago recordou o período passado no emblema merengue, garantindo que o grupo era "extraordinário".

Fernando Gago, agora treinador dos argentinos do Racing, representou como jogador o Real Madrid entre 2006 e 2011, ano em que foi emprestado à Roma. Depois rumou em definitivo ao Valência e ainda somou passagens em Vélez Sarsfield e Boca Juniors.

"Era um grupo extraordinário de pessoas, talvez o mais desconfortável fosse eu, porque os via daqui [Argentina], via jogadores com nomes tão grandes e era a minha vez de lá estar", afirmou.

"Tive bons momentos no Real Madrid, na Roma, no Valência. Não tive um momento especial. Penso que, como qualquer jogador de futebol, vais tendo momentos e talvez a equipa acompanhe. Não me censuro por nada na minha carreira", disse ainda o jogador que viu a sua carreira ser marcada por várias lesões.