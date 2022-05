"No PSG, Mbappé pode tornar-se no jogador mais importante da história do clube"

Declarações do colega de equipa, Ander Herrera, no programa "El Larguero", da "SER".

O ponto final na "novela Mbappé" chegou no sábado, com o internacional francês a renovar com o PSG até 2025, recusando assim o Real Madrid pela segunda vez.

Ander Herrera, companheiro do avançado no PSG, em declarações no programa "El Larguero", da "SER", disse acreditar que a renovação do jogador vai além do aspeto financeiro.

"A única coisa que penso é que aqui Mbappé pode tornar-se no jogador mais importante da história do clube", começou por dizer.

"Noutro lugar, será mais difícil ou, pelo menos, demorar mais tempo. Acho que se pode tornar no jogador mais importante da história de um clube que está em crescimento", concluiu Herrera.