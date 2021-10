No México dizem que Chicharito Hernández e Corona envolveram-se em confrontos físicos

Beto Valdés, antigo futebolista e agora comentador desportivo, contou que, numa concentração recente da seleção do México, Chicharito Hernández e Corona se desentenderam e chegaram mesmo, alegadamente, a envolver-se à pancada.

No programa de rádio Dos Tiempos al Aire, Beto Valdés, antigo futebolista e agora comentador desportivo, revelou que Chicharito Hernández e Tecatito Corona se envolveram, alegadamente, em cenas de pancadaria, numa recente concentração da seleção mexicana.

De acordo com Beto Valdés, os atos de indisciplina do avançado do LA Galaxy não agradam aos companheiros de seleção e, num momento de discussão, Chicharito e Corona, do FC Porto, terão mesmo protagonizado cenas de pancadaria.

"O Chicharito chegava tarde, porque ficava com a família, não dormia no hotel. Lembram-se de uma vez em que ele entrou em campo mal tratado? Andou à porrada com um companheiro de equipa. Sei de fonte segura que andou à pancada com o Tecatito Corona. O Tecatito é que o deixou assim. Foi por isso que o Chicharito apareceu daquela forma no jogo", atirou o ex-futebolista.

A verdade é que Chicharito Hernández ficou de fora das últimas convocatórias da seleção e no México começam a relacionar esse facto a este e a outros acontecimentos em que o jogador não teve um comportamento correto. Recentemente, Yon de Luisa Plazas, presidente da Federação Mexicana de Futebol, explicou que Javier Hernández não foi convocado devido a atitudes que teve, recentemente, com o grupo.