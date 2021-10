Quando uma atriz de Hollywood entra em cena no mercado de transferências

Na tentativa de contratar Edson Álvarez ao Ajax, dono do Rennes teve a ajuda da esposa, a atriz Salma Hayek.

O jornal "Telegraaf" revelou um curioso episódio digno de filme, repleto de personagens e um protagonista: Edson Álvarez. O médio do Ajax foi alvo do Rennes na última janela de transferências. A equipa francesa, conhecida por contratar jovens valores do futebol europeu, usou todas as possibilidades para contratar o jogador mexicano. Até a esposa do dono do clube tentou ajudar.

Salma Hayek, atriz mexicana, é desde 2009 casada com François-Henri Pinault, milionário dono de diversas marcas de luxo e proprietário do Rennes. Conhecida por ter interpretado Frida no cinema, desta vez ela teve um papel nos bastidores do futebol para tentar convencer o compatriota a mudar de casa.

"Como uma compatriota muito conhecida, ela ligou-me e tentou persuadir-me para ir para França. Isso surpreendeu-me e lisonjeou-me, mas o meu desejo em ficar no Ajax era certo eu expliquei-lhe isso. Ela é uma atriz muito famosa por causa de seus filmes de Hollywood, uma estrela imensa. Eu admiro-a muito, porque ela lutou como mexicana para chegar onde chegou", disse Álvarez ao jornal neerlandês.

O Rennes ofereceu 20 milhões de euros ao Ajax pelo negócio. Não houve avanço. O internacional mexicano ficou no clube - inclusive, participou na goleada com o Sporting (5-1), na Liga dos Campeões. A viver uma boa fase, o jogador já foi procurado para prolongar o contrato com o clube.

"Não é segredo para ninguém que o Ajax e eu queremos isso. Espero assinar o meu contrato o mais rápido possível. Só precisamos acertar algumas questões. A minha namorada e eu sentimo-nos em casa em Amesterdão. Estou feliz aqui", rematou.