No meio do domínio da Premier, eis quem gastou o quê nas outras grandes ligas

Tendo o Chelsea como grande protagonista, através de 329 milhões gastos só no mercado de inverno, a Premier League foi o principal campeonato que mais dinheiro, com alguma diferença, gerou no futebol europeu. Ainda assim, as outras grandes ligas também realizaram algumas ofertas que importam destacar.

Em França, o campeão Paris Saint-Germain não comprou novos jogadores e libertou de forma temporária Keylor Navas para o Nottingham Forest, num mês em que "encaixou" cinco milhões pela venda em definitivo do ex-sportinguista Pablo Sarabia ao Wolverhampton.

Vitinha deixou o Braga para dominar a janela da Ligue 1, ao significar 32 milhões aos cofres do Marselha, que pagou mais oito milhões ao Angers por Azzedine Ounahi, uma das revelações do Mundial'2022, e teve Ruslan Malinovskyi por empréstimo da Atalanta.

Uma das maiores surpresas no início de 2023 passou pela cedência de João Cancelo do campeão inglês Manchester City ao "deca" germânico Bayern Munique, cuja ausência prolongada do guarda-redes Manuel Neuer foi suprida com Yann Sommer (ex-Borussia Monchengladbach, oito milhões), tendo ainda ingressado Daley Blind a custo zero do Ajax.

Julien Duranville (ex-Anderlecht, 8,5 milhões) e Julian Ryerson (ex-Union Berlim, cinco milhões) reforçaram o Borussia Dortmund, que cedeu Thorgan Hazard ao PSV e viu o Eintracht Frankfurt negociar em Eindhoven o empréstimo de Philipp Max, além de ter contratado Paxten Aaronson ao Philadelphia Union (quatro milhões), perante um Leipzig sem atividade.

Se Josip Juranović (ex-Celtic, 8,55 milhões), Aïssa Laïdouni (ex-Ferencváros, 4,1) e Jérôme Roussillon (ex.Wolgsburgo) reforçaram o Union Berlim, que desistiu de contratar Isco, o Borussia Mönchengladbach elegeu Jonas Omlin (ex-Montpellier, nove milhões) para a baliza.

Realidade similar partilhou o campeão espanhol e europeu Real Madrid, com o líder FC Barcelona a emprestar Héctor Bellerín ao Sporting e obter três milhões na venda de Memphis Depay ao Atlético de Madrid, novo destino de Matt Doherty (ex-Tottenham), ao contrário de Matheus Cunha, cedido ao Wolverhampton, e do ex-portista Felipe (Nottingham, 2,3).

O Sevilha acolheu os emprestados Loïc Badé (ex-Rennes), Pape Gueye (ex-Marselha) e Bryan Gil (ex-Tottenham) e resgatou Lucas Ocampos ao Ajax, ao passo que o Espanhol "reinou" em La Liga, oferecendo oito dos 13,2 milhões totais por César Montes (ex-Monterrey).

Sem a pujança financeira de outros tempos, Milan, Inter Milão e Juventus passaram pelo mercado sem trazer quaisquer reforços significativos, numa fase em que o clube de Turim foi sancionado com uma dedução de 15 pontos na edição 2022/23 da Liga italiana, por causa de alegadas irregularidades financeiras visíveis em transferências de atletas.

Os "bianconeri" capitalizaram a cedência de Weston McKennie ao Leeds United (1,2 milhões), do qual Diego Llorente foi emprestado à Roma, de José Mourinho, que foi buscar Ola Solbakken ao Bodø/Glimt e juntou as saídas provisórias de Eldor Shomurodov (Spezia), Gonzalo Villar (Getafe) e Matías Viña (Bournemouth) à definitiva de Filippo Tripi (Mura).

O líder Nápoles apostou temporariamente em Pierluigi Gollini (ex-Atalanta) e Bartosz Bereszynski (ex-Sampdoria), libertando Salvatore Sirigu para a Fiorentina, que liderou a rubrica de despesas entre clubes italianos, ao adquirir Antonín Barák (ex-Hellas Verona, 8,5 milhões), Abdelhamid Sabiri (ex-Sampdoria, 2,5) ou Josip Brekalo (ex-Wolfsburgo, 1,5).

O mercado continuará aberto em países como Áustria, México, Turquia, Sérvia, Suíça, Argentina, Rússia, China, Polónia, Ucrânia ou Brasil, estando os jogadores em final de contrato autorizados a comprometerem-se livremente com outro clube para 2022/23