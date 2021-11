"No Friburgo, tinha de tomar dez comprimidos depois dos treinos. Se não tomasse, multavam-me"

O antigo futebolista Garra Dembélé - retirou-se no final da época 2016/17 - diz que era obrigado a dopar-se, tanto no futebol búlgaro, como no alemão, por onde passou.

Através do documentário "Broken Fates", o antigo futebolista Garra Dembélé revelou que foi obrigado a dopar-se quando jogou na Bulgária, no Loko Plovid e no Levski Sofia, e na Alemanha, ao serviço do Friburgo. Depois de cada jogo que realizava na Liga Europa, tomava "infusões", confessou o internacional maliano, de 35 anos.

"Na Bulgária, quando acabava um jogo da Liga Europa, tomávamos infusões. Mesmo após acabar a partida tomava produtos que não sabia o que exatamente eram. Na Alemanha, no Friburgo, tinha produtos no meu corpo que estavam proibidos no país. Na realidade, estava dopado e tinha hormonas no meu corpo", afirmou Garra Dembélé.

No documentário, que está a ser também produzido pelo jornal L'Équipe, o ex-avançado disse mesmo ter sido obrigado a tomar dez comprimidos - sem saber do que se tratava - depois de um treino.

"No Friburgo tinha de tomar dez comprimidos depois dos treinos. Nem sequer sabia para o que eram. Se não os tomasse, multavam-me", explicou.

O maliano terminou a carreira em 2017, nos suíços do Solothurn.