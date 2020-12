Na zona de desclassificação do campeonato brasileiro e eliminado da Taça Sul-Americana no meio da semana, o Vasco, do técnico Ricardo Sá Pinto, voltou a ser derrotado neste domingo, por 4-0. Ciente da pressão pelo mau momento, o treinador português respondeu aos críticos com otimismo em dias melhores.

"Acredito que vamos sair dessa situação, não tenho dúvidas. Acredito que teremos um bom resultado contra o Fluminense (na próxima jornada, no domingo, em São Januário). Acredito muito na nossa equipa e na capacidade dos nossos jogadores. Fiquei triste pois tínhamos a expectativa de conseguir um bom resultado aqui. Eu acredito na equipa. No dia em que não acreditar, serei o primeiro a comunicar à direção que não tenho condições de continuar", disse Sá Pinto.

Sobre a derrota contra o Grémio, o técnico destacou a qualidade do adversário, que venceu com golos de Diego Souza, que bisou no jogo.

"O Grémio tem controlo de bola, tem uma boa ideia de jogo, é o futebol curto e apoiado. Desgasta o rival. Deveríamos ter sido competentes defensivamente, mas também na parte da frente. Não conseguimos. Temos de aceitar que a qualidade deles é boa, mas temos de saber que precisamos ser mais competentes", analisou.

Em 12 jogos pela equipa brasileira, Sá Pinto soma duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Nos últimos dois jogos para o Brasileirão, a equipa sofreu oito golos. O Vasco ocupa o 17º posto, na zona de desclassificação, com 24 pontos - um a menos que o Sport Recife, que vem logo acima. Apesar do contexto negativo, Sá Pinto mostrou-se confiante.

"Nesta altura, a prioridade é sair desta zona. É a prioridade. Temos de assumir com seriedade. A prioridade é sair dessa zona. É o objetivo. Depois, vamos ver o que conseguimos. Se conseguimos criar outro objetivo", finalizou o treinador português.