No dérbi basco, Athletic goleou e bateu a Real Sociedad

O confronto basco entre o Athletic Bilbau e a Real Sociedad terminou com a vitória dos anfitriões por 4-0, com todos os golos a serem apontados no segundo tempo.

Ainda na primeira parte, aos 32, Muniain desperdiçou uma grande penalidade, mas, após o descanso, surgiram os golos da turma de Bilbau: Vivian (68), Sancet (72), Iñaki Williams (80) e Muniain (89).

O Athletic Bilbau segue no oitavo posto da tabela, com 37 pontos, menos um do que o adversário de hoje, que é sétimo, mas que tem menos um jogo disputado.