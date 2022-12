"No Brasil o Ronaldo é só um gordo a andar na rua, não reconhecemos os nossos talentos"

Kaká, em entrevista à BeIN Sport de Inglaterra, falou também de Neymar, do qual diz que se fala mal no seu país

O antigo internacional brasileiro Kaká, já retirado, deixou duras críticas aos seus compatriotas, abordando o tratamento que o povo do seu país dá a Ronaldo Fenómeno e a Neymar.

"É estranho dizer isto, mas muitos brasileiros não apoiam o Brasil. Acontece algumas vezes. Se ver o Ronaldo a andar na rua por aquí [Inglaterra], dirás 'wow', tem algo diferente aqui. No Brasil, é só um gordo a andar pela rua. Claro que os brasileiros amam o Ronaldo. Eu amo o Ronaldo. Mas a forma em que o respeitam no Brasil e no estrangeiro é diferente, vejo-o a ser mais respeitado fora do país que lá", disse Kaká, em entrevista à BeIN Sport inglesa, a respeito do que foi seu colega de seleção na conquista do Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

"Neste momento, muita gente no Brasil está a falar do Neymar, mas de forma negativa. Talvez seja pela política [Neymar foi apoiante de Bolsonaro], mas os brasileiros, às vezes, não reconhecemos os nossos talentos", acrescentou.