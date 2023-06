No Brasil há quem peça a chamada de Tiquinho Soares à seleção: "Marca em todos os jogos..."

Antigo avançado do FC Porto em grande destaque no Brasil

Tiquinho Soares, 32 anos, é uma das figuras em grande destaque no Botafogo de Luís Castro, líder do Brasileirão, somando já 21 golos e seis assistências em 30 jogos disputados pelo clube em 2023.

Os desempenhos do antigo jogador do FC Porto têm impressionado os brasileiros, sendo que muitos pedem mesmo uma chamada do avançado à seleção.

Após o golo que deu o triunfo ao Botafogo frente ao Palmeiras de Abel Ferreira, por 1-0, muitos foram os adeptos a fazerem-se notar, nesse sentido, nas redes sociais. Neto, antigo jogador, e Eduardo, médio do "Fogão", são da mesma opinião.

"Se futebol é momento, Tiquinho Soares não merecia a convocatória para a seleção? O 'cara' marca em todos os jogos!", escreveu Neto no Twitter.

"É muito bom jogar com o Tiquinho ali, sabe segurar a bola, sabe o momento de segurar e de passar. É sensacional, tem-nos ajudado muito. Torcemos muito por uma convocatória, é um 'cara' sensacional e tenho a certeza que a hora dele na Seleção vai chega. Ele é muito merecedor disto tudo, não só pelo futebol, mas também como pessoa. Para quem não conhece a história dele, o que ele já passou no futebol... Todos nós já sofremos, mas ele sofreu um 'tiquinho' [risos] mais do que nós. É merecedor de tudo o que está a viver, acredito que ele ainda tem muito a oferecer ao Botafogo", afirmou, por seu lado, o médio Eduardo, companheiro do avançado no Botafogo, durante o programa "Boleiragem", da SporTV brasileira.