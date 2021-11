No Brasil garantem que Ronaldinho pode voltar à prisão: "Agora é pagar ou pagar"

Brasileiro terá de pagar a dívida de pensão que tem com a ex-noiva Priscilla Coelho.

De acordo com alguns órgãos de informação brasileiros, Ronaldinho Gaúcho corre o risco de regressar à prisão, caso não pague até dia 1 de dezembro a dívida de pensão que tem com a ex-noiva Priscilla Coelho.

O antigo jogador foi intimado no dia 11 de novembro a pagar a dívida, após várias tentativas dos oficiais de justiça do Rio de Janeiro para o encontrarem. No caso de não cumprir, poderá ver os bens penhorados e, eventualmente, ser novamente detido.

"O recurso não cabe nesta discussão. Se ele quiser reverter a decisão, tem de ir ao processo principal, que foi o que deferiu esta pensão provisória de alimentos. Agora é pagar ou pagar", afirmou o advogado de Priscilla, Bruno Medrado.