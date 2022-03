No Brasil falam em conversações do Arsenal para substituir Arteta

Ligação entre Edu Gaspar, coordenador técnico do Arsenal, e Tite, selecionador do Brasil, pode ser fundamental.

A realizar uma boa campanha no comando técnico do Arsenal - ocupa neste momento o quarto lugar da Premier League, de acesso à Liga dos Campeões, com 54 pontos e menos um jogo disputado -, Mikel Arteta pode ter o seu lugar em risco, avança a TV Globo.

De acordo com as mesmas informações, a direção desportiva dos "gunners", encabeçada por Edu Gaspar, pensa em Tite, selecionador do Brasil, para o comando técnico. O contrato do timoneiro da seleção "canarinha" expira no final do Mundial'2022 do Catar e as negociações com o clube inglês já estarão em curso.

De salientar que Edu Gaspar e Tite coincidiram tanto no Corinthians como na Confederação Brasileira de Futebol. O contrato de Mikel Arteta com o Arsenal é válido até 2023.