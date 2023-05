No Brasil escrevem que Vinícius está "no limite" e aconselham-no a sair do Real Madrid

Jogo entre Valência e Real Madrid foi interrompido por insultos racistas das bancadas a Vini Jr, jogador dos merengues

A polémica voltou a instalar-se na LaLiga, depois de Vinícius Júnior denunciar novos alegados insultos racistas, durante o jogo do Real Madrid frente ao Valência, no Mestalla. O árbitro interrompeu mesmo a partida e, no final, o treinador merengue, Carlo Ancelotti, foi muito crítico perante o sucedido.

Já nas redes sociais, o internacional brasileiro voltou a condenar os alegados insultos e considerou o racismo como "normal na LaLiga" e afirmou que "hoje, no Brasil, Espanha é conhecida como um país de racistas".

De acordo com a ESPN Brasil, o jogador estará mesmo "no limite" e pessoas próximas já terão levantado a hipótese de o avançado deixar o Real Madrid, possibilidade que o brasileiro não considerará, pelo menos para já.

Muitas pessoas do mundo do futebol, como por exemplo o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o avançado do PSG Kylian Mbappé, uniram-se no apoio a Vini Jr.

"Toda a nossa solidariedade para com Vinícius. Não há lugar para racismo no futebol nem na sociedade e a FIFA apoia todos os jogadores e jogadoras que o tenham sofrido na pele. Os acontecimentos ocorridos no Valência-Real Madrid mostram o quão crucial é esta luta. Em primeiro lugar, pára-se o jogo e anuncia-se. Depois, os jogadores abandonam o terreno de jogo e o speaker avisa que, se as agressões continuarem, o jogo será suspenso. O jogo recomeça, mas se as agressões prosseguirem, pára-se de novo e os três pontos são dados ao adversário. Estas são as normas que deviam ser aplicadas em todos os países e ligas", escreveu Gianni Infantino, lembrando os três passos que a FIFA recomenda nestas situações

"Não estás sozinho, nós apoiamos-te", pode ler-se, por seu lado, nas histórias de Mbappé no Instagram. "Quando vai acabar?", perguntou Rafael Leão.