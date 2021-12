"No Barcelona fecharam um jogador na sala de massagens para ele dormir"

Lilian Thuram foi um craque nos relvados e recordou alguns momentos e craques que ficaram na memória.

Lilian Thuram brilhou nos relvados ao serviço de Mónaco, Parma, Juventus e Barcelona, onde terminou a carreira, tendo muitas histórias bem frescas na memória. O antigo internacional francês falou ao "L'Équipe" e recordou, por exemplo, um curioso episódio ocorrido na Catalunha, quanto questionado sobre o jogador mais festeiro que encontrou.

"No Barcelona, ​​um jogador, cujo nome não vou dizer, não conseguia treinar com demasiada frequência. Algumas manhãs pudemos verificar que não estava em bom estado. Eles trancaram-no na sala de massagens para dormir. Os adeptos que assistiram aos nossos treinos nunca devem ter reparado nisso", contou Thuram.

O campeão do mundo em 1998 também abordou futebolista mais vilão, referindo dois nomes com história no futebol português, Carlos Mozer, antigo central do Benfica, e Fernando Couto, que foi figura no FC Porto. "Mozer tinha essa reputação no Marselha. No Parma também conheci Fernando Couto, uma pessoa muita tranquila e amável na vida, mas que se transformava em campo."

O compatriota Zidane também foi alvo de grandes elogios. ""O mais forte com quem joguei? Zinedine Zidane. A primeira vez que o conheci, na seleção, tinha 17 anos. Durante o aquecimento, fez uns malabarismos, nunca vi alguém da minha idade fazer isso com uma bola. Depois acompanhei o desenvolvimento dele até ao jogador confirmado que ele se tornou em Itália. Zidane foi, acima de tudo, um grande trabalhador, extremamente rigoroso, e com muito caráter", apontou.