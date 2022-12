Nkunku terá acordo fechado para rumar à Premier League

Imprensa desportiva internacional fala em acordo com o Chelsea.

Christopher Nkunku estará mesmo de saída do Leipzig no fim da temporada. Depois de muitos rumores nas últimas janelas de mercado, desta feita parece que o internacional francês vai mesmo deixar a Alemanha.

De acordo com a Imprensa desportiva internacional, o avançado de 25 anos tem acordo fechado com o Chelsea. Fabrizio Romano, jornalista especialista no mercado de transferências, escreve mesmo que o contrato e todos os documentos necessários já estão assinados.

O atacante será novo jogador dos "blues" a partir de julho de 2023. Tudo fechado entre clube da Premier League, Leipzig e jogador.