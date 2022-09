Chéquia quer limpar a imagem após a goleada sofrida contra Portugal.

Depois da derrota com Portugal, por 4-0, a Chéquia ficou condicionada a estar no pote 2 do apuramento para o Europeu de 2024, mas projeta ainda a possibilidade de evitar a despromoção da Liga A e sabe que só pode vencer a Suíça para o efeito.

"Eles são favoritos, mas até podem querer defender mais porque um empate lhes chega. Podemos tentar aproveitar isso", afirmou o treinador Jaroslav Silhavy, criticando a atitude dos jogadores no último encontro: "Fazemos a avaliação dos jogos e ninguém achou que jogou bem contra Portugal. Ficámos desapontados."