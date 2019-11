Bayern oficializa a saída de Niko Kovac

O treinador croata já não é o treinador dos bávaros. Rummenigge agradeceu-lhe a conquista da dobradinha na época passada

Niko Kovac foi demitido do comando técnico do Bayern. Inicialmente avançada pelo jornal "Bild", a notícia foi pouco depois confirmada pelo clube nas redes sociais oficiais. "Quero agradecer ao Niko Kovac, em nome do Bayern, pelo seu trabalho e especialmente pela dobradinha na época passada", afirmou Karl-Heinz Rummenigge, CEO do campeão germânico. "Eu e o meu irmão estamos agradecidos ao Bayern pelo último ano e meio que aqui passámos e pelo campeonato, taça e supertaça que conquistámos. Foi um tempo bom e desejo o melhor ao clube e à equipa", declarou, por sua vez, Niko Kovac.

A saída do treinador acontece um dia depois de o emblema bávaro ter perdido por 5-1 em casa do Eintracht Frankfurt, curiosamente a equipa onde se notabilizara e que trocara pelos heptacampeões alemães no verão de 2018. A goleadafoi a gota de água para os responsáveis do Bayern que, já na época passada, tinham mostrado algum descontentamento com os resultados do técnico croata.

Apesar de ter conseguido a dobradinha na Alemanha, em 2018/19, o Bayern foi pela primeira vez em muitos anos eliminado logo nos oitavos de final na Champions. Na presente temporada, com apenas cinco vitórias em dez jornadas, a equipa até aqui treinada por Kovac ocupava o quarto lugar no campeonato.

Refira-se que, recentemente, o nome do italiano Massimiliano Allegri foi bastante falado como possível substituto de Kovac. Para além do ex-treinador da Juventus, também José Mourinho, que recentemente admitiu estar a aprender alemão, é um nome sonante que está livre no mercado, embora mais recentemente tenha sido falado para o rival Dortmund.