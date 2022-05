Nike deixa de ser a marca de equipamentos do Spartak

Equipa do Spartak de Moscovo

Anúncio foi feito esta quinta-feira

O Spartak Moscovo anunciou esta quinta-feira que a Nike decidiu colocar um ponto final no acordo de patrocínio com a equipa russa, alegando que a decisão se deve à ausência do clube das competições europeias na próxima época.

Recorde-se que a UEFA decidiu que a Rússia não terá equipas nas competições na época de 2022-23 em face da invasão à Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro

A relação entre o Spartak e a Nike durava desde 2005. Contactada pela agência Reuters, a Nike não escusou-se, para já, a fazer comentários.