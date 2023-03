Nigéria de Peseiro, Zaidu e Onyemaechi vinga-se da Guiné-Bissau

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lateral-esquerdo do FC Porto foi titular na vitória (0-1) das "super águias".

Três dias depois de ter perdido de forma surpreendente na receção à Guiné-Bissau, por 1-0, a Nigéria "vingou-se" esta segunda-feira dos "djurtus", vencendo pelo mesmo resultado fora de casa, no apuramento para a CAN.

O extremo Moses Simon foi o autor do único golo do encontro, à passagem da meia-hora de jogo.

Zaidu, lateral-esquerdo do FC Porto, foi escalado por José Peseiro para o onze inicial das "super águias", enquanto Bruno Onyeamaechi, do Boavista, não saiu do banco de suplentes.

A Nigéria lidera o Grupo A de qualificação para a prova continental africana, com nove pontos em quatro partidas. Já a Guiné-Bissau é segundo classificada, com sete. Apuram-se os dois primeiros de cada "poule".