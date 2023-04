Nico Williams desativou redes sociais: "Não desejo a ninguém o que me aconteceu"

Extremo desativou as redes sociais após ter recebido uma onda de insultos na sequência da eliminação do Athletic Bilbau nas meias-finais da Taça do Rei

Nico Williams, jovem extremo do Athletic Bilbau, abordou esta quinta-feira os insultos de que foi alvo após a eliminação da equipa nas meias-finais da Taça do Rei, frente ao Osasuna (1-2 em agregado) e que o levaram a desativar as redes sociais.

"Estas coisas não deveriam acontecer e muito menos aqui no Athletic, que é uma grande família e tem uma grande massa adepta, que nos apoia desde o primeiro minuto. Notava-se que o estádio estava cheio e que queria chegar até à final, eu mais do que ninguém", começou por recordar, em direto para o canal de Twitch da DAZN.

"Ao final, eu sou o primeiro a culpar-me por falhar essas duas ocasiões [que dispôs nos minutos finais da segunda mão], porque queria marcar golo e que a equipa ganhasse. Quando isso não acontece, vais um bocado f... para casa. Não desejo a ninguém o que me aconteceu. Espero que estas coisas não voltem a acontecer, porque toda a gente é humana e pode falhar", salientou o internacional espanhol, de 20 anos.

Com contrato com a formação basca até 2024, Williams evitou dar garantias sobre o futuro, dizendo que ainda não decidiu se o próximo passo da sua carreira passa por continuar em San Mamés.

"Ainda não faço ideia do que vou fazer. Tenho gente que me aconselha muito bem e acredito que vai irá correr bem. Estou aqui desde os 11 anos e queimei etapas no Athletic, que é tudo para mim. Mas ainda só tenho 20 anos e com esta idade não sabes realmente o que queres. Ao final, eu acabo de chegar ao mundo do futebol, tenho apenas uma temporada com mais minutos e ainda não sei o que quero fazer com a minha vida", garantiu.

Na presente temporada, Nico Williams soma oito golos e quatro assistências em 32 jogos disputados pelo Athletic Bilbau até ao momento.