"Nico González é um jovem que pode ocupar uma posição que o Barcelona precisa"

Nico González tem contrato com o Barcelona, mas na última época foi emprestado ao Valência. Agora, está a ser associado ao FC Porto e a alguns clubes espanhóis. Koeman defende que o Barça devia apostar no jovem médio. ao invés de ir ao mercado.

Ronald Koeman, antigo treinador do Barcelona, não está muito de acordo com a política de contratações do clube catalão, defendendo que se deve apostar em jogadores mais jovens e da formação. E a esse respeito, lembrou Nico González, médio que está a ser cogitado pelo FC Porto e que pertence aos blaugrana.

"Penso que a estrutura do clube tem de ser [pensada] para os próximos anos e não para dois ou três. Vendo as coisas de fora, penso que as transferências podem ser discutidas. Pode discutir-se sobre os anos dos jogadores ou se é o futuro. Nem financeira nem desportivamente, o futuro está a ser muito considerado. Gosto da chegada de Gundogan, porque é um grande jogador, mas para um clube que tem de olhar para o futuro penso que a estrutura tem de ser para os próximos anos. Não se pode discutir sobre Gundogan ou Lewandowski, mas penso que é apenas por dois ou três anos. Não se pode contratar jogadores assim todas as épocas. Acho que é melhor contratar jogadores de 22 anos, não de 32 ou 34", afirmou o neerlandês, à margem da Koeman Cup, um torneio de golfe solidário.

Gundogan foi, de facto, contratado para o meio-campo, de onde saiu Sergio Busquets, e também se tem falado de Oriol Romeu. Koeman vê qualidades no espanhol do Girona, mas lembra Nico González... "Romeu é um jogador de grande nível. Demonstrou-o no Girona. Ele pode ocupar muito bem esta posição, mas estamos a falar de outro jogador que já está na sua idade [n.d.r. Romeu tem 31 anos]. Sou a favor que se contrate alguém que possa ficar mais anos. (...) São decisões do clube. O Nico González já foi para o Valência. É um jogador jovem que pode ocupar uma posição que o Barça precisa. É sempre preciso olhar para o que temos no nosso país antes de contratar alguém de fora", comentou o técnico.