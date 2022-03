Nice vence PSG e ascende a segundo na Ligue 1

O Nice venceu este sábado em casa por 1-0 o líder PSG, para a 27ª jornada da Ligue 1, e ascendeu, à condição, ao segundo lugar, com dois pontos de vantagem sobre o Marselha.

O PSG, que somou a terceira derrota na liga francesa, manteve os 62 pontos com que iniciou a jornada, enquanto o Nice ascendeu a segundo, com 49, com dois de vantagem sobre o Marselha, terceiro, que no domingo recebe o Mónaco.

Sem Kylian Mbappé, castigado, mas com Lionel Messi e Neymar no onze titular, bem como o internacional português Danilo Pereira, o PSG encontrou inesperadas dificuldades frente ao Nice, que regressou aos triunfos após o empate com o Estrasburgo (0-0).

O único golo do encontro foi apontado pelo argelino Andy Delort, aos 88 minutos, depois de ter saído do banco aos 70, que finalizou com um remate de primeira ao ângulo superior, na sequência de um cruzamento longo do neerlandês Calvin Stengs.

O Brest venceu por 1-0 em casa do Lens, do português David Costa, que saiu do banco aos 74 minutos, com um golo de Franck Honorat, aos 59, e obrigou o seu opositor a marcar passo na perseguição aos lugares europeus, que ficaram mais longe.

O Lens segue na sétima posição, com 40 pontos, tendo sido ultrapassado pelo Lyon, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga Europa, que, com o triunfo por 4-1 na sexta-feira frente ao Lorient, ascendeu ao sexto posto, com 41.

O Brest regressou aos triunfos na liga gaulesa após o empate frente ao Reims (1-1) e a derrota em casa com o Lorient (1-0) e ocupa destacado a 12ª posição, com 35 pontos.