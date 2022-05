Nice vence e continua na luta pela Champions, Rennes perde e está mais longe

Jogos da ronda 36 do campeonato francês.

O Rennes foi derrotado pelo Nantes e atrasou-se na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões, enquanto o Nice venceu o Saint-Étienne e subiu a quarto, na 36.ª jornada da Liga francesa de futebol.

Na visita ao terreno do Nantes, o Rennes adiantou-se no marcador com um golo de Flavien Tait, mas a equipa da casa conseguiu dar a volta e venceu por 2-1, com tentos do maliano Kalifa Coulibaly, aos 45, e de Nicolas Pallois, aos 71.

No outro jogo em atraso da 36.ª ronda, o Nice, a jogar em casa, entrou mal na partida e o Saint-Étienne aproveitou para marcar dois golos, apontados pelo gabonês Denis Bouanga, aos 11 minutos, e Zaydou Youssouf, aos 45+3.

Na segunda parte surgiu a resposta do Nice, que deu a volta ao resultado com golos de Melvin Bard, aos 52 minutos, um "bis" do argelino Delort, aos 60 e 62, e um tento do também argelino Hicham Boudaoui, aos 80, vencendo por 4-2.

Com estes resultados, o Nice sobe a quarto, com 63 pontos, e está a dois pontos do terceiro, o Mónaco, em posição que permite disputar a qualificação para a Liga dos Campeões, enquanto o Rennes caiu para quinto, com 62, também em lugar europeu, mas mais longe da "Champions".

Já o Saint-Étienne continua em 18.º, com 31 pontos, em zona de acesso ao play-off de manutenção, a três pontos do primeiro lugar que garante a permanência e com mais três do que o Metz, que é 19.º, em zona de descida direta.

O Nantes está num tranquilo nono lugar no campeonato francês, com 54 pontos.