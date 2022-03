Nice triunfa sobre Versalhes e apura-se para final da Taça de França

Redação com Lusa

O Versalhes, que é o primeiro classificado do grupo A da "National 2" (quarto escalão), fez um percurso notável até atingir as meias-finais da prova, mas esta terça-feira não resistiu ao maior poderio do Nice, que teve ainda a vantagem de jogar em casa.

Os golos que garantiram ao Nice uma vaga na final foram marcados na segunda parte, o primeiro, aos 48 minutos, pelo avançado Amine Gouiri, e o segundo pelo internacional dinamarquês Kasper Dolberg, aos 73'.

A equipa do sul de França vai agora defrontar na final o vencedor da outra meia-final, que sairá do jogo Nantes-Mónaco, marcado para quarta-feira.